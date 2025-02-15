İstanbul Gençlikspor, Halkbank deplasmanında kazandı

AA & Ensonhaber
Efeler Ligi'nin 22. hafta mücadelesinde Halkbank ile İstanbul Gençlik Spor karşı karşıya geldi.
TVF Ziraat Bankkart Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 3-2'lik skorla konuk takım İstanbul Gençlik Spor oldu.
5 SET SONUNDA KAZANAN İSTANBUL GENÇLİK SPOR
Halkbank: Kooy, Sercan Yüksel Bıdak, Mirza Lagumdzija, Leal, Mert Matiç, Ma'a (Deniz İvgen, Sotola, İzzet Ünver, Caner Çiçekoğlu)
İstanbul Gençlik Spor: Mejias, Enaboifo, Hasan Sıkar, Ediz Kaan Fırıncıoğlu, Sharifi, Yigit Savaş Kaplan (Abdulsamet Yalçın, Far, Furkan Aydın, Orçun Ergün, Mert Nevzat Güneş)
Setler: 25-22, 25-20, 21-25, 21-25, 11-15
Süre: 128 dakika
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