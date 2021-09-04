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İtalya Kadın Voleybol Takımı Avrupa Şampiyonu
- AA & Ensonhaber
- 04.09.2021 - 23:11
Sırbistan Milli Kadın Voleybol Takımı, 2021 CEV Avrupa Şampiyonası'nın final maçında başkent Belgrad'daki Stark Arena'da İtalya ile karşı karşıya geldi.
Çekişmeli geçen maçta ilk seti Sırbistan alırken, diğer 3 seti alan İtalya galip oldu.
SIRPLAR 3'TE 3 YAPAMADI
2017'de şampiyon olan Sırbistan, 2019'da Ankara'da A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı yenerek üst üste 2. defa Avrupa Şampiyonu olmuştu.
Dünya tarihinde ilk olarak Sovyetler Birliği 7 kere üst üste Avrupa Şampiyonu olmuş, daha sonra Rusya Federasyonu da 3 kere üst üste şampiyon olan ikinci ülke olmuştu. Sırbistan 3 kere üst üste şampiyon olabilme başarısına olmayı hedefliyordu.
TOKYO'DA İTALYA'YI YENDİLER
Tokyo Olimpiyat'larında oynanan İtalya ve Sırbistan maçını Balkan ülkesi galibiyetle sonlandırmıştı.
Dün Sırbistan-Türkiye arasındaki yarı final maçında A Milli Kadın Voleybol Takımı mağlup olmuştu.