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    İtalya Kadın Voleybol Takımı Avrupa Şampiyonu

    2021 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası finalinde Sırbistan'ı 3-1 yenen İtalya şampiyon oldu.
    • AA & Ensonhaber
    • 04.09.2021 - 23:11
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    İtalya Kadın Voleybol Takımı Avrupa Şampiyonu

    Sırbistan Milli Kadın Voleybol Takımı, 2021 CEV Avrupa Şampiyonası'nın final maçında başkent Belgrad'daki Stark Arena'da İtalya ile karşı karşıya geldi.

    Çekişmeli geçen maçta ilk seti Sırbistan alırken, diğer 3 seti alan İtalya galip oldu.

    SIRPLAR 3'TE 3 YAPAMADI

    2017'de şampiyon olan Sırbistan, 2019'da Ankara'da A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı yenerek üst üste 2. defa Avrupa Şampiyonu olmuştu.

    İtalya Kadın Voleybol Takımı Avrupa Şampiyonu #1

    Dünya tarihinde ilk olarak Sovyetler Birliği 7 kere üst üste Avrupa Şampiyonu olmuş, daha sonra Rusya Federasyonu da 3 kere üst üste şampiyon olan ikinci ülke olmuştu. Sırbistan 3 kere üst üste şampiyon olabilme başarısına olmayı hedefliyordu.

    İtalya Kadın Voleybol Takımı Avrupa Şampiyonu #2

    TOKYO'DA İTALYA'YI YENDİLER

    Tokyo Olimpiyat'larında oynanan İtalya ve Sırbistan maçını Balkan ülkesi galibiyetle sonlandırmıştı.

    İtalya Kadın Voleybol Takımı Avrupa Şampiyonu #3

    Dün Sırbistan-Türkiye arasındaki yarı final maçında A Milli Kadın Voleybol Takımı mağlup olmuştu.

    İtalya Kadın Voleybol Takımı Avrupa Şampiyonu #4

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