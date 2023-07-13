İtalya'yı deviren Filenin Sultanları yarı final biletini kaptı
AA & Ensonhaber

A Milli Kadın Takımı, ABD'nin Arlington kentinde düzenlenen FIVB Milletler Ligi çeyrek finalinde İtalya ile karşılaştı.

Mücadeleyi 3-0 kazanan Filenin Sultanları yarı finale yükseldi.

Ay-Yıldızlılar yarı finalde 16 Temmuz Pazar günü TSİ 03.30'da ev sahibi ABD'yle karşılaşacak.

İtalya'yı deviren Filenin Sultanları yarı final biletini kaptı

Türkiye: 3- İtalya: 0

Salon: College Park Center

Hakemler Noemi Rene Karina (Arjantin), Fabrice Collados (Fransa)

Türkiye: Ebrar Karakurt, Zehra Güneş, Melissa Vargas, İlkin Aydın, Eda Erdem Dündar, Elif Şahin (Gizem Örge, Ayça Aykaç, Cansu Özbay, Derya Cebecioğlu)

İtalya: Nwakalor, Villani, Mazzaro, Bosio, Sylla, Danesi (Fersino, Degradi, Squarcini, Omoruyi, Gennari, Maual)

Setler: 25-20, 25-15, 25-18

Süre: 65 dakika (22, 21, 22)