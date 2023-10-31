Kadınlar derbisinde Fenerbahçe, Beşiktaş'ı devirdi! Sultanlar Ligi'nin 5. haftasında Fenerbahçe, derbi maçında evinde Beşiktaş'ı 3-0 mağlup etti.

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Sultanlar Ligi'nin 5. hafta mücadelesi bir derbiye sahne oldu.

Stefano Lavarini'nin çalıştırdığı Fenerbahçe ile Gianni Caprara yönetiminde Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı, karşı karşıya geldi.

Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanan müsabakayı ev sahibi takım Fenerbahçe, 3-0'lık skorla kazandı.

Fenerbahçe, bu sezon dördüncü kez kazandı

Maçı 25-22, 26-24 ve 25-10'luk setlerle galip olarak bitiren sarı-lacivertliler, 5. maçında 4. kez kazarak haftayı üçüncü sırada bitirdi.

Sahadan mağlubiyetle ayrılan Beşiktaş ise bu sezon 4. kez kaybetti ve 13. sırada yer aldı.

6. haftada da derbi var

Ligin gelecek haftasında ise yine derbi heyecanı yaşanacak.

Fenerbahçe deplasmanda ezeli rakibi Galatasaray'la kozlarını paylaşacak. Beşiktaş ise evinde Aydın Belediyesi'ni konuk edecek.