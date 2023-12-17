Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda üçüncü Tianjin Bohai Bank oldu

AA
Çin'in Hangzhou kentinde düzenlenen Voleybol FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda A Grubu'nu ikinci sırada tamamlayan Tianjin Bohai Bank ile B Grubu'nu ikinci basamakta bitiren Dentil Praia üçüncülük maçında karşı karşıya geldi.
Tianjin Bohai Bank, karşılaşmadan 25-23, 25-20, 17-25 ve 25-19'lık setlerle 3-1 galip ayrıldı ve turnuvayı üçüncü sırada tamamladı.
Temsilcilerimiz finalde karşılaşacak
FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nın finalinde Eczacıbaşı ile VakıfBank, TSİ 14.30'da karşı karşıya gelecek.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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