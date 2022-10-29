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    Kadınlar Şampiyonlar Kupası Fenerbahçe'nin

    Kadınlar Şampiyonlar Kupası Fenerbahçe'nin

    Voleybol'da Şampiyonlar Kupası'nda Fenerbahçe, Vakıfbank'ı 3-0 mağlup ederek kupayı müzesine götürdü.
    • 29.10.2022 - 16:36
    • Güncelleme : 29.10.2022 - 16:49
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    Geçen sezon Sultanlar Ligi ve Kupa Voley’de mutlu sona ulaşan VakıfBank ile kupa finalisti Fenerbahçe, Şampiyonlar Kupası’nda karşı karşıya geldi.

    Burhan Felek Spor Salonu’nda oynanan mücadeleden sarı-lacivertliler 25-23, 25-21 ve 25-21'lik setlerle 3-0 galip ayrıldı.

    Egonu ilk kez oynadı

    Fenerbahçe Opet'te Arina Fedorovtseva,19 sayıyla oynadı. Karşılaşmanın en skorer ismi ise 22 sayıyla VakıfBank'ın yeni transferi Paola Egonu oldu.

    Kadınlar Şampiyonlar Kupası Fenerbahçe nin #1

    Fenerbahçe, dördüncü şampiyonluğunu aldı

    Fenerbahçe böylece bu kupayı dördüncü kez müzesine götürdü.

    Kadınlar Şampiyonlar Kupası Fenerbahçe nin #2

    Kadınlar Şampiyonlar Kupası Fenerbahçe nin #3


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