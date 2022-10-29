Kadınlar Şampiyonlar Kupası Fenerbahçe'nin

Voleybol'da Şampiyonlar Kupası'nda Fenerbahçe, Vakıfbank'ı 3-0 mağlup ederek kupayı müzesine götürdü.

Geçen sezon Sultanlar Ligi ve Kupa Voley’de mutlu sona ulaşan VakıfBank ile kupa finalisti Fenerbahçe, Şampiyonlar Kupası’nda karşı karşıya geldi.

Burhan Felek Spor Salonu’nda oynanan mücadeleden sarı-lacivertliler 25-23, 25-21 ve 25-21'lik setlerle 3-0 galip ayrıldı.

Egonu ilk kez oynadı

Fenerbahçe Opet'te Arina Fedorovtseva,19 sayıyla oynadı. Karşılaşmanın en skorer ismi ise 22 sayıyla VakıfBank'ın yeni transferi Paola Egonu oldu.

Fenerbahçe, dördüncü şampiyonluğunu aldı

Fenerbahçe böylece bu kupayı dördüncü kez müzesine götürdü.