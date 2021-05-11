Kadınlar Basketbol Ligi'nde şampiyon Fenerbahçe

Kadınlar Basketbol Süper Ligi final serisinde Galatasaray'ı 3-0 ile geçen Fenerbahçe, şampiyonluğunu ilan etti.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi final serisi üçüncü maçında Fenerbahçe, Galatasaray'ı 71-56 mağlup ederek şampiyonluğunu ilan etti.

Serinin ilk iki maçını da kazanan Fenerbahçe, bu sonuçla birlikte Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ndeki üst üste 3, toplamda ise 15. şampiyonluğunu kazandı.









ALİ KOÇ: DNA'MIZ BUDUR

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Galatasaray'ı yenerek şampiyonluklarını ilan etmeleri sonrası açıklamalarda bulundu.

Ali Koç, "Bu sene olmadı, seneye Kadınlar basketbolunda Avrupa şampiyonu da olacağız inşallah. Kadınlar basketbolunda gelecek sezon tüm kupaları alacağız inşallah. Takımımızı muhafaza edip birkaç transferle kuvvetlendireceğiz" dedi.

"Dünyanın en büyük ve en başarılı spor kulübü olarak mümkün olan her branşta her zaman olduğu gibi şampiyonluğa talibiz." diyen Ali Koç, "Fenerbahçe'de DNA'mız budur!" açıklamasında bulundu.

Fenerbahçe'nin 1 numarası, "Futbol çok çok önemli. Futbol olunca bu şampiyonluklar taçlandırılıyor ama bu çocukların hakkını vermek lazım. Fenerbahçe mücadele ettiği her branşta bu sezon işi sonuna kadar götürdü." sözleriyle konuşmasını noktaladı.



