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    Kadınlar voleybolda Milletler Ligi maçları Ankara'da oynanacak

    A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın mücadelede edeceği Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) Milletler Ligi'nin Ankara'da oynanacak 2. Grup (Pool 2) maçlarının programı açıklandı.
    • Haber Merkezi
    • 27.05.2022 - 00:04
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    Kadınlar voleybolda Milletler Ligi maçları Ankara'da oynanacak

    Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, organizasyon, 31 Mayıs-5 Haziran tarihlerinde Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek.
    Müsabakaların programı şu şekilde:

    31 Mayıs Salı:

    15.30 Tayland-Bulgaristan
    18.30 Türkiye-İtalya

    1 Haziran Çarşamba:

    15.30 Belçika-Sırbistan
    18.30 Çin-Hollanda

    2 Haziran Perşembe:

    13.00 Tayland-Sırbistan
    16.00 Bulgaristan-Hollanda
    19.00 Belçika-İtalya

    3 Haziran Cuma:

    13.00 Sırbistan-Bulgaristan
    16.00 Hollanda-İtalya
    19.00 Türkiye-Çin

    4 Haziran Cumartesi:

    13.00 Tayland-Belçika
    16.00 Çin-İtalya
    19.00 Türkiye-Bulgaristan

    5 Haziran Pazar:

    13.00 Sırbistan-Hollanda
    16.00 Tayland-Çin
    19.00 Türkiye-Belçika


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