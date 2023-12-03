Kadınların file derbisinde Galatasaray, Beşiktaş'ı yendi Sultanlar Ligi'nin 11. haftasında Galatasaray, deplasmanda Beşiktaş'ı 3-1'lik skorla mağlup etti.

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Sultanlar Ligi'nin 11. haftası dev derbiye sahne oldu.

Giovanni Capara'nın çalıştırdığı Beşiktaş ile Guillermo Hernandez yönetimindeki Galatasaray, karşı karşıya geldi.

Burhan Felek Spor Salonu'nda oynanan derbi müsabakasını konuk takım Galatasaray, 3-1'lik skorla kazandı.

Sarı-kırmızılılar maçtan 25-16, 22-25, 19-25 ve 12-25'lik setler sonucunda galip ayrıldı.

Galatasaray, 4. kez kazandı

Alınan bu sonuçla birlikte ev sahibi Beşiktaş, 8. mağlubiyetini yaşadı. Galatasaray ise 4. galibiyetini aldı.

Ligde 12. basamakta bulunan Beşiktaş, gelecek hafta Murat Paşa Belediyesi ile deplasmanda karşılaşacak. 9. sıradaki Galatasaray ise sahasında Çukurova Belediyesi'ni konuk edecek.