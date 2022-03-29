Kanadalı şarkıcıdan Hande Baladın'a şarkı

Kanadalı şarkıcı Neeq, Eczacıbaşı Dynavit ve A Milli Takım'ın yıldızı Hande Baladın için yaptığı şarkıyı yayınladı.

Kanadalı rap sanatçısı Neeq, Meryem Boz'un ardından Hande Baladın için yaptığı şarkıyı yayınladı.

Rap sanatçısı şarkıyı, "Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye Voleybol Takımı'nda yer alan oldukça havalı Hande Baladın'dan ilham alındı." ifadeleriyle paylaştı.

Neeq'in Spotify listesinde kısa sürede en çok dinlenen şarkının ardından Meryem Boz adıyla çıkarılan diğer şarkı 3. sırada yer aldı.

Hande Baladın'ın kariyeriHande Baladın, 1 Eylül 1997 yılında Kütahya'da dünyaya geldi. Voleybola orta oyuncu olarak başladı. Eczacıbaşı VitrA'nın altyapısında yetişti ve kulübün küçük ve yıldız takımlarında yer aldı.

Boy uzunluğu 1.89 olan Hande Baladın, 2014 yılından beri smaçör olarak oynamaktadır. Baladın, 2015-2016 sezonunda Eczacıbaşı'nda A Takım'a yükseldi. 2018-2019 sezonunda deneyim edinmesi amacıyla Galatasaray'da kiralık olarak oynadı. 2019-2020 sezonunda Eczacıbaşı'na geri döndü. Hande Baladın, Türkiye kadın millî voleybol takımı oyuncusudur.

KULÜP BAŞARILARI

2016 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonluğu

2017 CEV Avrupa Şampiyonlar Ligi Üçüncülüğü

2018 CEV Kupası Şampiyonluğu

2019 Spor Toto Şampiyonlar Kupası

2022 CEV Kupası Şampiyonluğu

Şampiyonluğu (Süper Kupa)

2019 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası İkinciliği

2020 AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası Şampiyonluğu

BİREYSEL BAŞARILAR