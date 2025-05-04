Karşıyaka Voleybol, Dilara Gedikoğlu ile vedalaştı

İHA

Türkiye Kadınlar 1. Lig ekiplerinden Karşıyaka Voleybol, yeni sezon planlaması kapsamında çalışmalarına başladı.

Geçtiğimiz günlerde Kenia Carcaces, Liset Herrera Blanco ve İlarya Zararsız’a veda eden İzmir ekibi, şimdi de smaçör pozisyonunda oynayan Dilara Gedikoğlu ile yollarının ayrıldığını duyurdu.

"KARŞIYAKA HE ZAMAN SİZİN YUVANIZ OLARAK KALACAK"

Konuyla ilgili yeşil-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, şöyle denildi: