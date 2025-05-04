Karşıyaka Voleybol, Dilara Gedikoğlu ile vedalaştı

İHA
Türkiye Kadınlar 1. Lig ekiplerinden Karşıyaka Voleybol, yeni sezon planlaması kapsamında çalışmalarına başladı.
Geçtiğimiz günlerde Kenia Carcaces, Liset Herrera Blanco ve İlarya Zararsız’a veda eden İzmir ekibi, şimdi de smaçör pozisyonunda oynayan Dilara Gedikoğlu ile yollarının ayrıldığını duyurdu.
"KARŞIYAKA HE ZAMAN SİZİN YUVANIZ OLARAK KALACAK"
Konuyla ilgili yeşil-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, şöyle denildi:
Sezon boyunca göstermiş olduğunuz emek, mücadele ve Karşıyaka ruhu için size sonsuz teşekkür ederiz. Hep birlikte çok güzel hatıralar biriktirdik ve büyük bir aile olduk. Yolunuz her zaman açık olsun. Karşıyaka her zaman sizin yuvanız olarak kalacak.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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