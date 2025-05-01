Karşıyaka Voleybol, İlarya Zararsız'la yollarını ayırdı

İHA

Türkiye Kadınlar 1. Lig ekiplerinden Karşıyaka Voleybol, yeni sezon planlaması kapsamında çalışmalarına başladı.

Geçtiğimiz günlerde Kenia Carcaces ile Liset Herrera Blanco'ya veda eden İzmir ekibi, şimdi de libero bölgesinde oynayan İlarya Zararsız ile yollarını ayırdı.

"KARŞIYAKA HER ZAMAN SİZİN YUVANIZ OLARAK KALACAK"

Konuyla ilgili yeşil-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, şöyle denildi: