Keçiören Belediyesi, Bahçelievler Belediyespor'u yendi

AA & Ensonhaber
Voleybol Sultanlar Ligi'nin 15. hafta mücadelesinde Keçiören Belediyesi ile Bahçelievler Belediyespor karşı karşıya geldi.
TVF Ziraat Bankkart Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 3-0'lık skorla ev sahibi takım Keçiören Belediyesi oldu.
KEÇİÖREN BELEDİYESİ, SET VERMEDEN KAZANDI
Keçiören Belediyesi: Micaya, Ergül Avcı, Ghani, Yordanava, Ceren Karagöl, Lila Şengün (Dilara Yeşil, Selin Navruz, Fulden Ural, Burcu Yönder, Ndiaye)
Bahçelievler Belediyespor: Özge Nur Çetiner, Buse Ünal, Czyrnianska, Ceren Nur Domaç, Inneh, Baird (Merve İzbilir, Sema Nur Doluca, Merve Tanyel, Sabriye Dikmen, Almodovar)
Setler: 25-23, 25-23, 25-14
Süre: 83 dakika
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