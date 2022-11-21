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    Kupa Voley'de çeyrek final eşleşmeleri belli oldu

    Kupa Voley'de Erkekler ve Kadınlar branşlarında çeyrek final kuraları çekildi.
    • 21.11.2022 - 18:58
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    Kupa Voley'de çeyrek final eşleşmeleri belli oldu

    Kupa Voley'de çeyrek final eşleşmeleri belirlendi. Kupada çeyrek final eşleşmelerinin kura çekimi, Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Ankara Merkez Ofisi'nde gerçekleştirildi.

    TVF Liglerden Sorumlu Asbaşkanı Ahmet Göksu, kura çekimi öncesinde yaptığı konuşmada, çeyrek finalde mücadele edecek tüm takımlara başarılar diledi.

    TVF Lig İşleri Danışmanı Recep Nurtanış da kura çekimi ve statü hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

    Erkekler ve kadınlarda iki takım seribaşı oldu

    Çeyrek finale doğrudan katılan erkeklerde Ziraat Bankkart ve Halkbank ile kadınlarda VakıfBank ve Fenerbahçe, kurada seribaşı olarak yer aldı.

    Kupa Voley de çeyrek final eşleşmeleri belli oldu #1

    Galip gelen takımlar, Dörtlü Final'e yükselecek

    Kupa Voley'de çeyrek final müsabakaları erkeklerde 21-22 Aralık, kadınlarda ise 14-15 Şubat ve 7-8 Mart 2023 tarihlerinde oynanacak. Kupada çeyrek final müsabakaları tek maç üzerinden yapılacak. Galip gelen takımlar, Dörtlü Final'e yükselecek.

    Kupa Voley de çeyrek final eşleşmeleri belli oldu #2

    Kura çekimi sonucu oluşan eşleşmeler şu şekilde:

    Erkekler

    Ziraat Bankkart-Galatasaray

    Hekimoğlu-Fenerbahçe

    Bursa Büyükşehir Belediyespor-Arkas Spor

    Halkbank-TÜRŞAD

    Kupa Voley de çeyrek final eşleşmeleri belli oldu #3

    Kadınlar

    VakıfBank-Galatasaray

    Aydın Büyükeşhir Belediyespor-Sarıyer Belediyespor

    Türk Hava Yolları-Kuzeyboru

    Fenerbahçe-Eczacıbaşı

    Kupa Voley de çeyrek final eşleşmeleri belli oldu #4


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