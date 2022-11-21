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- Kupa Voley'de çeyrek final eşleşmeleri belli oldu
Kupa Voley'de çeyrek final eşleşmeleri belli oldu
- 21.11.2022 - 18:58
Kupa Voley'de çeyrek final eşleşmeleri belirlendi. Kupada çeyrek final eşleşmelerinin kura çekimi, Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Ankara Merkez Ofisi'nde gerçekleştirildi.
TVF Liglerden Sorumlu Asbaşkanı Ahmet Göksu, kura çekimi öncesinde yaptığı konuşmada, çeyrek finalde mücadele edecek tüm takımlara başarılar diledi.
TVF Lig İşleri Danışmanı Recep Nurtanış da kura çekimi ve statü hakkında bilgilendirmelerde bulundu.
Erkekler ve kadınlarda iki takım seribaşı oldu
Çeyrek finale doğrudan katılan erkeklerde Ziraat Bankkart ve Halkbank ile kadınlarda VakıfBank ve Fenerbahçe, kurada seribaşı olarak yer aldı.
Galip gelen takımlar, Dörtlü Final'e yükselecek
Kupa Voley'de çeyrek final müsabakaları erkeklerde 21-22 Aralık, kadınlarda ise 14-15 Şubat ve 7-8 Mart 2023 tarihlerinde oynanacak. Kupada çeyrek final müsabakaları tek maç üzerinden yapılacak. Galip gelen takımlar, Dörtlü Final'e yükselecek.
Kura çekimi sonucu oluşan eşleşmeler şu şekilde:
Erkekler
Ziraat Bankkart-Galatasaray
Hekimoğlu-Fenerbahçe
Bursa Büyükşehir Belediyespor-Arkas Spor
Halkbank-TÜRŞAD
Kadınlar
VakıfBank-Galatasaray
Aydın Büyükeşhir Belediyespor-Sarıyer Belediyespor
Türk Hava Yolları-Kuzeyboru
Fenerbahçe-Eczacıbaşı