Kupa Voley'de çeyrek final eşleşmeleri belli oldu

AA & Ensonhaber
Voleybolda Kupa Voley'de çeyrek final eşleşmeleri belirlendi.
Türkiye Voleybol Federasyonu'ndan (TVF) yapılan açıklamaya göre, Ankara'da yapılan kura çekimine TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ da katıldı.
Tek maç üzerinden yapılacak çeyrek final karşılaşmalarını kazanan takımlar Dörtlü Final'e kalacak.
EŞLEŞMELER
Kadınlar:
Fenerbahçe-Bahçelievler Belediyespor
Türk Hava Yolları-Beşiktaş
Eczacıbaşı-Kuzeyboru
VakıfBank-Galatasaray
Erkekler:
Halkbank-Altekma
Galatasaray-İstanbul Gençlik Spor
Fenerbahçe-Spor Toto
Ziraat Bankkart-Arkas Spor
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