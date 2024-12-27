Kupa Voley'de çeyrek final eşleşmeleri belli oldu

AA & Ensonhaber

Voleybolda Kupa Voley'de çeyrek final eşleşmeleri belirlendi.

Türkiye Voleybol Federasyonu'ndan (TVF) yapılan açıklamaya göre, Ankara'da yapılan kura çekimine TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ da katıldı.

Tek maç üzerinden yapılacak çeyrek final karşılaşmalarını kazanan takımlar Dörtlü Final'e kalacak.

EŞLEŞMELER

Kadınlar:

Fenerbahçe-Bahçelievler Belediyespor

Türk Hava Yolları-Beşiktaş

Eczacıbaşı-Kuzeyboru

VakıfBank-Galatasaray

Erkekler:

Halkbank-Altekma

Galatasaray-İstanbul Gençlik Spor

Fenerbahçe-Spor Toto

Ziraat Bankkart-Arkas Spor