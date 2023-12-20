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Kupa Voley’de çeyrek final kuraları çekildi

Kupa Voley’de çeyrek final kuraları çekildi Erkeklerde 13 Şubat, kadınlarda ise 14 Şubat'ta oynanacak olan Kupa Voley'in çeyrek final maçlarının eşleşmeleri gerçekleşen kurayla belli oldu.