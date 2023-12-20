Kupa Voley’de çeyrek final kuraları çekildi

AA
Kupa Voley’de 2023-2024 voleybol sezonu çeyrek final eşleşmeleri belli oldu.
Türkiye Voleybol Federasyonu'nda (TVF) düzenlenen kura çekimine, TVF Liglerden Sorumlu Asbaşkanı Ahmet Göksu ve TVF Lig İşleri Görevlisi Ebru Ezgi Alper katıldı.
Kupa Voley'de çeyrek final müsabakaları erkeklerde 13 Şubat, kadınlarda ise 14 Şubat'ta oynanacak.
Tek maç üzerinden yapılacak karşılaşmalar sonunda galip gelen 4 takım, Dörtlü Final'e yükselecek.
Kura çekiminde eşleşmeler şu şekilde oldu:
Kadınlar:
Fenerbahçe-Sarıyer Belediyespor
Türk Hava Yolları-Kuzeyboru
Eczacıbaşı-Nilüfer Belediyespor
VakıfBank-Çukurova Belediyespor
Erkekler:
Ziraat Bankkart-Spor Toto
Arkas Spor-Galatasaray
Halkbank-Alanya Belediyespor
Fenerbahçe-Akkuş BelediyesporHaber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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