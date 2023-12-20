Kupa Voley’de çeyrek final kuraları çekildi
AA

Kupa Voley’de 2023-2024 voleybol sezonu çeyrek final eşleşmeleri belli oldu.

Türkiye Voleybol Federasyonu'nda (TVF) düzenlenen kura çekimine, TVF Liglerden Sorumlu Asbaşkanı Ahmet Göksu ve TVF Lig İşleri Görevlisi Ebru Ezgi Alper katıldı.

Kupa Voley'de çeyrek final müsabakaları erkeklerde 13 Şubat, kadınlarda ise 14 Şubat'ta oynanacak.

Tek maç üzerinden yapılacak karşılaşmalar sonunda galip gelen 4 takım, Dörtlü Final'e yükselecek.

Kura çekiminde eşleşmeler şu şekilde oldu:

Kadınlar:

Fenerbahçe-Sarıyer Belediyespor

Türk Hava Yolları-Kuzeyboru

Eczacıbaşı-Nilüfer Belediyespor

VakıfBank-Çukurova Belediyespor

Erkekler:

Ziraat Bankkart-Spor Toto

Arkas Spor-Galatasaray

Halkbank-Alanya Belediyespor

Fenerbahçe-Akkuş Belediyespor

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)