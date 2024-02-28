Kupa Voley'de
AA

Kupa Voley'de kadınlar ve erkeklerde "Dörtlü Final" maçlarının programı belli oldu.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Ankara Spor Salonu'nda düzenlenecek Kadınlar Kupa Voley Dörtlü Final'in maç programı şöyle:

23 Mart Cumartesi:

Yarı finaller

15.00 Fenerbahçe-Türk Hava Yolları

17.30 VakıfBank-Eczacıbaşı

24 Mart Pazar:

17.00 - Final maçı

Erkekler Kupa Voley programı da belli oldu

Bursa'daki TVF Cengiz Göllü Voleybol Salonu'nun ev sahipliği yapacağı Erkekler Kupa Voley Dörtlü Final organizasyonun maç programı ise şu şekilde:

26 Mart Salı:

Yarı finaller

14.00 Ziraat Bankkart-Arkas Spor

17.00 Halkbank-Fenerbahçe

27 Mart Çarşamba:

17.00 - Final maçı

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)