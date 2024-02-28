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Voleybol



Kupa Voley'de "Dörtlü Final" maçlarının programı belli oldu

Kupa Voley'de "Dörtlü Final" maçlarının programı belli oldu Kadınlarda Fenerbahçe-THY ve VakıfBank-Eczacıbaşı maçlarının, erkeklerde de Ziraat Bankkart-Arkas Spor ve Halkbank-Fenerbahçe maçlarının oynanacağı Kupa Voley'de "Dörtlü Final" programı açıklandı.