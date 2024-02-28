AA
Kupa Voley'de kadınlar ve erkeklerde "Dörtlü Final" maçlarının programı belli oldu.
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Ankara Spor Salonu'nda düzenlenecek Kadınlar Kupa Voley Dörtlü Final'in maç programı şöyle:
23 Mart Cumartesi:
Yarı finaller
15.00 Fenerbahçe-Türk Hava Yolları
17.30 VakıfBank-Eczacıbaşı
24 Mart Pazar:
17.00 - Final maçı
Erkekler Kupa Voley programı da belli oldu
Bursa'daki TVF Cengiz Göllü Voleybol Salonu'nun ev sahipliği yapacağı Erkekler Kupa Voley Dörtlü Final organizasyonun maç programı ise şu şekilde:
26 Mart Salı:
Yarı finaller
14.00 Ziraat Bankkart-Arkas Spor
17.00 Halkbank-Fenerbahçe
27 Mart Çarşamba:
17.00 - Final maçıHaber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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