Kupa Voley'de dörtlü finaller İzmir ve Rize ev sahipliğinde yapılacak

AA & Ensonhaber

Voleybol Kupa Voley'de dörtlü final organizasyonları kadınlarda İzmir'de, erkeklerde Rize'de yapılacak.

Türkiye Voleybol Federasyonu'nun açıklamasına göre kadınlarda Eczacıbaşı, VakıfBank, Fenerbahçe ve Türk Hava Yolları'nın yer alacağı dörtlü final, 4-5 Nisan'da İzmir'de Halkapınar Spor Salonu'nda düzenlenecek.

ERKEKLER DÖRTLÜ FİNALİ RİZE'DE

Erkeklerde ise Halkbank, Fenerbahçe, Arkas Spor ve İstanbul Gençlik Spor'un yer alacağı dörtlü finallerin ev sahibi 22-23 ya da 23-24 Mart tarihlerinde Rize'deki Yenişehir Spor Salonu olacak.