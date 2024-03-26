Kupa Voley'de finalin adı belli oldu! Arkas ile Halkbank karşılaşacak
İHA

Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı, Kupa Voley yarı final maçında Halkbank ile karşılaştı.

Halkbank 25-12, 25-16, 20-25, 26-24'lük setlerle mücadeleden 3-1 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Halkbank finale adını yazdırdı ve Arkas'ın rakibi oldu.

Final yarın oynanacak

Kupa Voley final karşılaşması, 27 Mart Çarşamba günü saat 17.00’de Cengiz Göllü Voleybol Salonu’nda oynanacak.

Salon: TVF Cengiz Göllü

Hakemler: Yavuz Akdemir, Yasin Okumuş

Halkbank: Matic, Lagumdzija, Ngapeth, Ma'a, Abdel, Yunus Emre Tayaz (Volkan Döne, Hüseyin Batuhan Duman, İzzet Ünver, Doğukan Ulu, Blankenau)

Fenerbahçe Parolapara: Vahit Emre Savaş, Luburic, Kooy, Yiğit Gülmezoğlu, Murat Yenipazar, Ghaziani (Hasan Yeşilbudak, Caner Dengin, Kaan Gürbüz, Caner Peksen, Ali Deniz Yılmaz, Hasan Sıkar, Penchev)

Setler: 25-12, 25-16, 20-25, 26-24

Süre: 112 dakika (22, 25, 31, 34)

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)