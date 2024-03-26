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Kupa Voley'de finalin adı belli oldu! Arkas ile Halkbank karşılaşacak

Kupa Voley'de finalin adı belli oldu! Arkas ile Halkbank karşılaşacak Bursa’da düzenlenen 2024 Erkekler Kupa Voley’de finalin adı Arkas Spor-Halkbank oldu.