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    Kupa Voley'de Galatasaray'ı yenen Arkas Spor şampiyon

    Erkekler Kupa Voley finalinde Arkas Spor, Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-2 yenerek şampiyon oldu.
    • 13.04.2022 - 23:15
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    Kupa Voley'de Galatasaray'ı yenen Arkas Spor şampiyon

    Voleybolda AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley finalinde Arkas Spor, Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-2 mağlup ederek şampiyon oldu.

    Kupada şampiyon olan Arkas Spor oyuncuları sevinç yaşadı.

    Arkas Spor: 3 - Galatasaray HDI Sigorta: 2

    Salon: 4 Eylül Taha Akgül

    Hakemler: Ozan Çağın Sarıkaya, Kadir Girente

    Arkas Spor: McDonnell, Ulaş Kıyak, Hoag, Mustafa Cengiz, Burutay Subaşı, Mirza Lagumdzija (Caner Dengin, Bertuğ Öndeş, Batuhan Avcı, Candido, Burak Çevik)

    Kupa Voley de Galatasaray ı yenen Arkas Spor şampiyon #1

    Galatasaray HDI Sigorta: Vahit Emre Savaş, Murat Yenipazar, Divis, Doğukan Ulu, Torres, Yasin Aydın (Beytullah Hatipoğlu, Muzaffer Yönet, Sedlacek, Hakkı Çapkınoğlu)

    Setler: 25-23, 22-25, 25-17, 27-29, 15-18

    Süre: 144 dakika (28, 28, 28, 43,17)

    Kupa Voley de Galatasaray ı yenen Arkas Spor şampiyon #2

    Galatasaray'dan skor hatası itirazı

    AA'nın haberine göre; sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Bugün, Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımımızın, Arkas Spor ile oynadığı AXA Sigorta Kupa Voley finalinin ilk setinde 19-17 önde olduğumuz esnada kaybettiğimiz sayı sonrası 19-18 olması gereken skor, tabelaya 19-19 olarak yansıtıldı. Teknik ekibimiz ve istatistik antrenörümüzün anında itirazına ve 2. set sonunda da menajerimizin maçın gözlemcisini uyarmasına rağmen maçın hakemleri itirazımızı kabul etmeyip skorun doğru olduğunu savunmuşlardır." denildi.

    Kupa Voley de Galatasaray ı yenen Arkas Spor şampiyon #3

    Açıklamada, "Galatasaray Spor Kulübü olarak elimizdeki mevcut görüntülerle, şu andan itibaren Türkiye Voleybol Federasyonu nezdinde maçın hakemleri ve gözlemcileri hakkında gerekli tüm hukuki girişimleri yapacağımızı belirtmek isteriz." ifadeleri kullanıldı.

    Kupa Voley de Galatasaray ı yenen Arkas Spor şampiyon #4


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