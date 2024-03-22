Kupa Voley'de final maçlarının heyecanı yaşanacak Kupa Voley final karşılaşmaları kadınlarda Ankara'da, erkeklerde ise Bursa'da oynanacak.

AA

Kupa Voley kadınlarda final heyecanı yarın Ankara'da başlayacak.

Ankara Spor Salonu'ndaki yarı final ilk karşılaşmasında saat 15.00'te Fenerbahçe ile Türk Hava Yolları karşılaşacak. Kupada ikinci finalisti belirleyecek VakıfBank-Eczacıbaşı maçı ise saat 18.00'de başlayacak.

Kadınlar Kupa Voley'de şampiyon, 24 Mart Pazar günü saat 17.00'de oynanacak final maçının ardından belli olacak.

Erkek maçları daha sonra oynanacak

Kupa Voley erkeklerde ise yarı final maçları 26-27 Mart tarihlerinde Bursa'da oynanacak.

Cengiz Göllü Voleybol Salonu'ndaki organizasyonun ilk gününde oynanacak yarı final maçlarında saat 14.00'te Ziraat Bankkart ile Arkas Spor, saat 17.00'de ise Halkbank ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek.

Erkekler Kupa Voley'de final karşılaşması 27 Mart Çarşamba günü saat 17.00'de yapılacak.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)