Kupa Voley'de yarı final eşleşmeleri belli oldu

AA
Kupa Voley'de kadınlar ve erkeklerde yarı final eşleşmeleri belli oldu.
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, organizasyonun çeyrek finalleri sona erdi.
Organizasyonda kadınlarda VakıfBank, Fenerbahçe, Türk Hava Yolları ve Eczacıbaşı, rakiplerini eleyerek yarı finale yükseldi.
Erkeklerde ise Ziraat Bankkart, Arkas Spor, Halkbank ve Fenerbahçe rakiplerini mağlup ederek yarı finale yükselme hakkı elde etti.
Yarı final eşleşmeleri ise şu şekilde:
Kadınlar:
Fenerbahçe-Türk Hava Yolları
Eczacıbaşı-VakıfBank
Erkekler:
Ziraat Bankkart-Arkas Spor
Halkbank-FenerbahçeHaber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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