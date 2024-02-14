Kupa Voley'de yarı final eşleşmeleri belli oldu Kupa Voley'de çeyrek final maçları tamamlanırken, adını son 4'e yazdıran takımlar belirlendi.

AA

Kupa Voley'de kadınlar ve erkeklerde yarı final eşleşmeleri belli oldu.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, organizasyonun çeyrek finalleri sona erdi.

Organizasyonda kadınlarda VakıfBank, Fenerbahçe, Türk Hava Yolları ve Eczacıbaşı, rakiplerini eleyerek yarı finale yükseldi.

Erkeklerde ise Ziraat Bankkart, Arkas Spor, Halkbank ve Fenerbahçe rakiplerini mağlup ederek yarı finale yükselme hakkı elde etti.

Yarı final eşleşmeleri ise şu şekilde:

Kadınlar:

Fenerbahçe-Türk Hava Yolları

Eczacıbaşı-VakıfBank

Erkekler:

Ziraat Bankkart-Arkas Spor

Halkbank-Fenerbahçe

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)