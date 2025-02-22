Kuzeyboru, Beşiktaş deplasmanında kazandı

AA & Ensonhaber
Voleybol Sultanlar Ligi'nin 22. hafta mücadelesinde Beşiktaş ile Kuzeyboru karşı karşıya geldi.
Akatlar Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 3-0'lık skorla konuk takım Kuzeyboru oldu.
KUZEYBORU, SET VERMEDİ
Beşiktaş: Saliha Şahin, Maglio, Dilay Özdemir, Rozanski, Bengisu Aygün, Brakocevic (Alara Altundağ, Szczurowska, Derya Güç, Merve Tanıl, Merve Nezir, Beliz Başkır)
Kuzeyboru: Güldeniz Önal, Yaren Işık, Lazareva, Ayşe Çürük, Dimitrova, Gamze Kılıç (Dilek Ekşi, Janset Erkul, Buket Gülübay, Liray Akpınar)
Setler: 24-26, 22-25, 21-25
Süre: 93 dakika (31, 29, 33)
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