Kuzeyboru, Igor Gorgonzola Novara'yı devirdi

AA & Ensonhaber
Voleybol Kadınlar CEV Kupası play-off turu ilk maçında temsilcimiz Kuzeyboru ile İtalyan ekibi Igor Gorgonzola Novara karşı karşıya geldi.
Aksaray Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 3-1'lik skorla ev sahibi takım Kuzeyboru oldu.
Karşılaşmanın rövanşı 22 Ocak'ta İtalya'da oynanacak.
KUZEYBORU, EVİNDE KAZANDI
Kuzeyboru: Dimitrova, Gamze Kılıç, Janset Cemre Erkul, Ayşe Çürük, Lazerava, Kurilo (Dilek Kınık Ekşi)
Igor Gorgonzola Novara: Bosio Francesca, Alsmeier, Ishikava, Bonifacio, Maja, Tatiana (Eleonora, Villiani Francesca)
Setler: 25-23, 15-25, 25-13, 25-23
Süre: 93 dakika (24, 21, 21, 27)
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