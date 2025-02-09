Kuzeyboru, Keçiören Belediyesi'ne set vermedi
AA & Ensonhaber

Voleybol Sultanlar Ligi'nin 20. hafta mücadelesinde Keçiören Belediyesi ile Kuzeyboru karşı karşıya geldi.

TVF Ziraat Bankkart Spor Salonu'nda oynanan müsabakayı konuk takım Kuzeyboru, 3-0'lık skorla kazandı.

KUZEYBORU, DEPLASMANDA KAZANDI

Keçiören Belediyesi: Lila Şengün, Yordanova, Ergül Avcı, Ghani, Micaya, Zeynep Sena Güleryüz (Dilara Yeşil, Burcu Yönder, Ndiaye, Deniz Nazlıcan Zengin, Selin Navruz)

Kuzeyboru: Ayşe Çürük, Yaren Işık, Lazareva, Kurilo, Dimitrova, Gamze Kılıç (Dilek Kınık Ekşi, Buket Gülübay, Güldeniz Önal, Aleyna Sevim)

Setler: 30-32, 22-25, 18-25

Süre: 93 dakika

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Emre Çalışkan
Editor