Kuzeyboru, Nilüfer Belediyespor karşısında kazandı

AA & Ensonhaber
Sultanlar Ligi'nin 18. hafta mücadelesinde Nilüfer Belediyespor ile Kuzeyboru karşı karşıya geldi.
Cengiz Göllü Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan, 3-1'lik skorla konuk takım Kuzeyboru oldu.
KUZEYBORU, DEPLASMANDA KAZANDI
Nilüfer Belediyespor: Merve Çepni, Szczurowska, Jana Kulan, Bilge Paşa, Nazlı Eda Kafkas, Milenkovic, (Işıl Öz, Selin Adalı, Ezgi Uludağ, Melisa Ege Bükmen, Selin Çalışkan, Sıla Zeynep Yaşar)
Kuzeyboru: Ayşe Çürük, Yaren Işık, Lazareva, Kurilo, Dimitrova, Gamze Kılıç, (Dilek Kınık Ekşi, Aleyna Sevim, Buket Gülübay, Güldeniz Önal)
Setler: 21-25, 16-25, 28-26, 21-25
Süre: 109 dakika (26, 22, 33, 28)
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