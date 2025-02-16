Kuzeyboru, Sarıyer Belediyespor'u mağlup etti

AA & Ensonhaber
Sultanlar Ligi'nin 21. hafta mücadelesinde Kuzeyboru ile Sarıyer Belediyespor karşı karşıya geldi.
Aksaray Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 3-1'lik skorla ev sahibi takım Kuzeyboru oldu.
KUZEYBORU EVİNDE KAZANDI
Kuzeyboru: Dimitrova, Gamze Kılıç, Yaren Işık, Ayşe Çürük, Lazareva, Kurilo (Dilek Kınık Ekşi, Liray Akpınar, Buket Gülübay, Güldeniz Önal, Janset Cemre Erkul)
Sarıyer Belediyespor: Buse Çilkız, Strunjack, İrem Çor, Ezgi Akyaldız, Begüm Hepkaptan, Meryem Boz,(Berre İnce, Arzum Tezcan, Luna, Fatmanur Yılmaz, Selen Naz Selçuk, Eylül Durgun, Kübra Evsen)
Setler: 20-25, 25-18, 25-17, 25-19
Süre: 101 dakika
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