Kuzeyboru, Zerenspor'u yendi
AA & Ensonhaber

Voleybol Sultanlar Ligi'nin 19. hafta mücadelesinde Kuzeyboru ile Zerenspor karşı karşıya geldi.

Aksaray Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 3-1'lik skorla ev sahibi takım Kuzeyboru oldu.

KUZEYBORU, EVİNDE KAZANDI

Kuzeyboru: Dimitrova, Gamze Kılıç, Yaren Işık, Ayşe Çürük, Lazareva, Kurilo (Dilek Kınık Ekşi, Buket Gülübay)

Zerenspor: Malinov, Uzelac, Fatma Beyaz, Mihajlovic, Şeyma Ercan Küçükarslan, Kübra Akman (Ceren Önal, Gülçin Doğan)

Setler: 16-25, 25-17, 25-12, 25-18

Süre: 113 dakika

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Emre Çalışkan
Editor