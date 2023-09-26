Mehmet Akif Üstündağ: 2026 Avrupa Voleybol Şampiyonası Türkiye'de düzenlenecek Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, 2026 Avrupa Voleybol Şampiyonası'nın Türkiye'de düzenleneceğini açıkladı.

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Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, 2026 Avrupa Voleybol Şampiyonası ile ilgili önemli bir gelişmeyi duyurdu.

TRT Spor'a konuşan Üstündağ, 2026 Avrupa Voleybol Şampiyonası'na Türkiye'nin ev sahipliği yapacağını bildirdi.

Başkan şu ifadeleri kullandı:

Müjdeyi vereyim. 2026 Avrupa Şampiyonası'nın ev sahipliği bizde. Ortak bir ev sahipliği olacak ancak final aşamaları da bizde. 2027 için de görüşmelerimiz sürüyor.

"2028'e kadar dünya 1 numarası olacağız"

2024 Paris Olimpiyat Oyunları hedeflerinden de bahseden Üstündağ şöyle konuştu: