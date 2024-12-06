Mehmet Akif Üstündağ: Artık dünya voleybolunu biz yöneteceğiz

İHA

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Maslak'ta düzenlenen bir etkinliğine katıldı.

Üstündağ, organizasyonun ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"ARTIK DÜNYA VOLEYBOLUNU BİZ YÖNETECEĞİZ"

Portekiz'in Porto kentinde 15-17 Kasım 2024 tarihlerinde düzenlenen 39. FIVB Dünya Kongresi'nde Fabio Azevedo'nun FIVB'nin yeni başkanı olmasından sonra yapılan toplantılarda FIVB Konsey Başkanı olarak seçilmesiyle ilgili Mehmet Akif Üstündağ, şunları dedi:

Ülkem adına hayırlı uğurlu olsun diyorum. Benim şahsımın orada olması önemli değil, ülkemi en iyi şekilde temsil etmem önemli. Yüküm ağır. Orada tarihimizde ilk kez böyle bir göreve geldik, konsey başkanlığını aldık. Artık dünya voleybolunu biz yöneteceğiz. Sadece ben konsey başkanı olmadım, Avrupa'da ve dünyada topladığımızda 16 tane arkadaşımız kurullarda ülkemizi temsil ediyor. Yani demek ki Türk voleybolu nereden nereye gelmiş? Sadece burada şahsım Türk voleybolunu buralara getirmedi, biz getirdik. Onun için çok mutluyum, çok gururluyum, camia adına gururluyum, ülkem adına gururluyum.

"ÇITALARIMIZI HEP YÜKSEKTE TUTACAĞIZ"

Yeniden TVF Başkanı seçildiği için de mutlu ve gururlu olduğunu belirten Üstündağ, şu ifadeleri kullandı:

Üçüncü defa camia bana güvenoyu verdi. Burada sorumluluğum çok arttı. Biz dersimize çok iyi çalışıp, hata yapmadan, ülkemizi ayrıştıran değil birleştiren konumu oluşturmak ve bunu en iyi şekilde temsil etmekle görevliyiz. Hayalimizi, hedefimizi ve heyecanımızı kaybetmeden çıtalarımızı hep yüksekte tutacağız. 214 ülkenin huzurunda şöyle bir cümle sarf edildi ki gururla bunu burada açıklayayım. Çünkü gurur duyuyorum. Şöyle ki öyle ülkeler var 3 yılda, 5 yılda, 10 yılda, 20 yılda hedefine gelebiliyor. Ama öyle bir ülke var ki dünya federasyon başkanı ve tüm otoriteler tarafından söylenen ve benim de dünya konsey başkanlığı görevine getirildiğimde şu örnek verildi; çok kısa sürede başarı, kurumsallık, ekonomi, altyapısıyla, her şeyiyle mükemmel bir ülkeden bahsediyoruz; Türkiye. Bundan daha büyük gurur olabilir mi? Ülkem adına gurur duyuyorum.

"BUGÜNLERİ SÜRDÜRÜLEBİLİR ŞEKİLDE YAŞAMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

TVF Başkanı, Türk voleybolunu daha ilerilere taşımak için çalışmaya devam edeceklerinin altını çizerek, şu şekilde konuştu:

Milli takımda sahada bir başarımız var doğru ama kulüpler bazına baktığımızda dünya şampiyonu, Avrupa şampiyonu olduk. Bugün format değişti CEV Şampiyonlar Ligi final-four şeklinde oynanacak. Yani dört takımla oynanacak ve ben iddia ediyorum kadınlarda en az 2 Türk takımıyla final-four’da olacağız. Diğer tarafta milli takımın başarısı, altyapının başarısı, organizasyonlarda mükemmel bir övgü alıyoruz. En iyisini, en mükemmelini biz yapıyoruz. O zaman herkes de bizi tercih edebiliyor ve tercih edilmekten de mutluyuz. Bundan daha güzel bir şey olamaz diyorum. Durmak yok yola devam edeceğiz ve bugünleri sürdürülebilir şekilde yaşamaya devam edeceğiz.

"MİLLETLER LİGİ'NİN İKİNCİ AYAĞI TÜRKİYE'DE OLACAK AMA FİNALİN YERİ NETLEŞMEDİ"

2025 FIVB Voleybol Milletler Ligi'ne İstanbul'un ev sahipliği yapacağını sözlerine ekleyen Üstündağ, şu değerlendirmede bulundu: