AA

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ve A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Daniele Santarelli, İtalya'da Akdeniz Gazeteciler Derneği, İtalya Spor Yazarları Derneği (USSI), Avrupa Spor Yazarları Derneği (AIPS) ve Artemisia Vakfı tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Akdeniz Mükemmeliyet Ödülleri'nde ödül aldı.

Mehmet Akif Üstündağ, töreninin yapıldığı Roma'nın tarihi Valentini Sarayı'nda AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

"ÖDÜLE LAYIK GÖRÜLMEK BİZİ SON DERECE MUTLU ETMİŞTİR"

Üstündağ, çok önemli bir ödüle layık görüldüğü için şahsı, ekibi, oyuncular ve ve camiası adına mutlu olduğumu belirterek şunları dedi:

Ülkemizi voleybolda gururla temsil etmenin karşılığında da böyle bir ödüle layık görülmek bizi son derece mutlu etmiştir.

"4 YIL DAHA VOLEYBOLUN BAŞINDA OLMAK BENİ DE SON DERECE MUTLU ETTİ"

TVF’de 3. dönem yeniden başkanlığa seçilmesi ve hedeflerinin sorulması üzerine Üstündağ, şu yanıtı verdi:

4 yıl daha voleybolun başında olmak beni de son derece mutlu etti. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Dünya şampiyonluğu, Avrupa şampiyonluğu, olimpiyatlarda yarı final gibi ilkleri yaşadık bu geçmiş dönemde. Üçüncü dönemde de 2028 Los Angeles Olimpiyatı’ndan tutun ve önümüzdeki yıl dünya şampiyonası, 2026’da Türkiye’de yapılacak Avrupa şampiyonasında madalya almayı hedefliyoruz.

"İNŞALLAH VOLEYBOL ÇOK HAK ETTİĞİ YERE GELECEK"

Başkan Üstündağ, şu ifadeleri kullandı:

Kurumsal olarak altyapılarda, tesisleşmede ve ülkenin her yerine voleybolu yaymak için çalışmalarımız devam ediyor. Dün yaptıklarımız, yarın da yapacaklarımızın teminatıdır. İnşallah voleybol çok hak ettiği yere gelecek ve çok daha önemli başarılara imza atacaktır.

"KENDİMİ AYRICALIKLI HİSSEDİYORUM"

A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Daniele Santarelli de hem ülkesi İtalya'da hem de Türkiye'de voleybola yaptığı katkılar nedeniyle Roma'da Akdeniz Mükemmeliyet Ödülü'ne layık görülmesiyle ilgili olarak, "Bu harika bir takdir." diye konuştu.

Ödül olmak için Roma'da bulunmaktan onur duyduğunu dile getiren Santarelli, şu yorumu yaptı:

İtalya ve Türkiye gibi iki önemli ülkede çalışmanın onuruna ve şansına sahip olduğum için kendimi ayrıcalıklı hissediyorum. Türkiye ve İtalya voleybolun çok önemli olduğu yerler. Kendimi iki ülke arasında bir bağ gibi hissediyorum ve bu nedenle daha önce de söylediğim gibi ayrıcalıklıyım. Güzel bir gün.

"OLİMPİYAT DÖNGÜSÜ, BİR ÖNCEKİ BİTER BİTMEZ HEMEN İNŞA EDİLİR"

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımının hedeflerine ilişkin de Santarelli, kendisinin antrenör olduğu son iki yazı iyi geçirdiklerini ve çizgilerini korumaları gerektiğini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

Olimpiyat oyunlarından sonra her zaman bir nesil değişimi olur ve 4 yıl sonra ne olacağına dair bir yansıma olur. Olimpiyat döngüsü, bir önceki biter bitmez hemen inşa edilir.

"ARTIK VOLEYBOL ÇOK ÖNEMLİ BİR SPOR"

Görevde bulunduğu son iki yazı gelişim açısından "olumlu" niteleyen Santarelli, sözlerini şöyle tamamladı: