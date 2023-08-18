Melissa Vargas, servis hızında dünya rekoru kırdı Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı ve Fenerbahçe’nin Küba asıllı Türk yıldızı Melissa Vargas, saatte 112 kilometre hızla servis kullanarak rekor kırmayı başardı.

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Belçika, Almanya, İtalya ve Estonya’nın ev sahipliğinde düzenlenen CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası ilk maçında Türkiye, İsveç'i 25-22, 25-18, 25-13 setlerle 3-0 mağlup etti.

Bu maçın ilk setinde ise bir dünya rekoru kırıldı. Skorun 19-16 olduğu ay-yıldızlıların, lehine olduğu sırada servis için Melissa Vargas hazırlık yaptı.

Servis hızı rekorunu kırdı

23 yaşındaki oyuncu yaptığı vuruşla Sırp voleybolcu Tijana Boskovic'e ait servis rekorunu kırdı. Vargas'ın kullandığı servis 112 km/h'yi buldu.

Yıldız isim böylelikle Boskovic'in 111.4 km/h'lik rekorunu geride bırakmayı başardı.

Avrupa Şampiyonası'na galibiyetle başlayan ay-yıldızlı ekip, gruptaki ikinci maçında pazar günü saat 21.00'de Azerbaycan ile karşılaşacak.

(Görüntüler TRT Spor'dan alınmıştır.)