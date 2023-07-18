Melissa Vargas: Türk yapbozunun eksik parçası Küba asıllı milli voleybolcumuz Melissa Vargas'ın hikayesini hiç merak ettiniz mi? İşte Küba'dan Türkiye'ye uzanan Vargas'ın hikayesi...

Küba asıllı milli voleybolcu ay yıldızlı formayı ilk kez Milletler Ligi'nde giydi, şampiyonluğun kazanıldığı turnuvanın en değerli oyuncusu seçildi....

Vargas doğduğu Küba'nın alt yaş kategorilerinde oynamaya başladığında birçoklarına göre geleceğin en büyük yıldız adayları arasındaydı.

Federasyon, sadece sınırlı sayıda Avrupa ülkesine transfer olmasına izin verdi.

Çekya ve İsviçre'de birer sezon oynayan Vargas, 17 yaşındayken sakatlandı, tedavi süreciyle ilgili ise Küba federasyonu ile anlaşamadı. Vargas'a 4 yıl ceza verildi.

Fenerbahçe'ye transfer oldu

2018'de Fenerbahçe'ye transfer oldu. Türkiye'de birer lig ve kupa zaferi yaşayan Melissa Vargas, sezonun ve final etaplarının en iyi pasör çaprazı ile en değerli oyuncu ödüllerine layık görüldü.

Sarı-lacivertlilerin o dönemki başantrenörü Zoran Terzic, Vargas'a ülkesi Sırbistan formasını giydirmek istedi. Ancak gerçekleşmedi.

Türkiye'yi tercih etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dönemin Dışişleri bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve federasyonun çabalarıyla Türkiye'yi tercih etti.

2021'de A Milli Takım'da oynama başvurusu, 2 yıllık sürecin ardından tamamlandı.

Vargas ay-yıldızlı formayı ilk kez, devleşeceği Milletler Ligi'nde giydi.

MVP seçildi

23 yaşındaki oyuncu, final serisini 65 sayıyla tamamladı.

Çeyrek finalde İtalya'ya 16, yarı finalde Amerika Birleşik Devletleri'ne 23 ve son olarak da finalde Çin'e 26 sayı attı.

Milletler Ligi'nin MVP (en değerli oyuncu) seçildi.

O da bizden biri

Melissa Vargas başarılı performansının yanı sıra sempatik kişiliği ile de dikkat çekiyor.

Finalin ardından Erik Dalı şarkısındaki dansı büyük beğeni topladı, "O da bizden biri" dedirtti.

44 numaralı forma giyen Melissa Vargas, sosyal medya paylaşımlarında da sık sık "Öncelikle kayısı diyarı Malatya’dan selamlar." ifadelerini kullanıyor.