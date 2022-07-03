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Milletler Ligi 2022 finalleri ne zaman, nerede oynanacak?
- Haber Merkezi
- 03.07.2022 - 11:59
Millilerimiz, üç ayaktan oluşan Voleybol Milletler Ligi’nde her hafta 4 karşılaşma oynadı.
Filenin Sultanları, Voleybol Milletler Ligi’nin ilk haftasında 31 Mayıs-5 Haziran 2022 tarihleri arasında Ankara’da, ikinci haftasında 14-19 Haziran 2022 tarihleri arasında Brasilia’da, üçüncü haftasında da Calgary’de mücadele etti.
16 takımın mücadele edeceği VNL’de üç hafta sonunda puan cetvelinde ilk 8 sırada yer alarak finali garantileyen A Milli Voleybol Takımı, yine gurur yaşattı.
Milletler Ligi 3. etabı sona ererken, gözler final maçlarına çevrildi.
Voleybol severler, VNL final maçları ne zaman merak ediyor.
İşte Milletler Ligi(VNL) 2022 çeyrek final, yarı final ve final maçı tarihleri...
Milletler Ligi 2022 finalleri ne zaman ve nerede?
Türkiye Voleybol Federasyonu, 2022 FIVB Milletler Ligi Finalleri'nin 13-17 Temmuz'da Ankara'da yapılacağını duyurdu.
Ankara'da yapılacak Milletler Ligi Finalleri'nde 13-14 Temmuz'da çeyrek final, 16 Temmuz'da yarı final karşılaşmaları oynanacak. 2022 FIVB Voleybol Milletler Ligi, 17 Temmuz'da oynanacak üçüncülük ve final karşılaşmalarıyla sona erecek.