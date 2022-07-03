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Milletler Ligi 2022 finalleri ne zaman, nerede oynanacak?

Milletler Ligi 2022 finalleri ne zaman, nerede oynanacak?

Milletler Ligi'nde 3. etap geride kalırken, final tarihleri de belli oldu. Peki VNL final maçları ne zaman, nerede oynanacak? İşte Milletler Ligi finalleri 2022...