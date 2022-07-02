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    Milletler Ligi 2022: Türkiye-ABD voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    Filenin Sultanları Milletler Ligi'nin üçüncü haftası son maçında ABD ile karşılaşacak. Peki Türkiye-ABD maçı ne zaman, saat kaçta? İşte maçın detayları...
    • 02.07.2022 - 10:58
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    Milletler Ligi 2022: Türkiye-ABD voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    Filenin sultanları Milletler Ligi'nin 3. haftasının son maçına çıkıyor.Son olarak Japonya'yı mağlup etmeyi başaran milli takımımızın şimdiki rakibi ABD.

    Grupta 7 galibiyet 4 mağlubiyeti bulunan Filenin Sultanları ABD'yi devirip üst sıralara tırmanmak istiyor.

    Peki Türkiye-ABD voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın detayları...

    Türkiye - ABD maçı ne zaman?

    Türkiye - ABD maçı bugün saat 23.00'de başlayacak.Bu mücadele TRT Spor ekranlarında canlı yayınlanacak.

    Milletler Ligi 2022: Türkiye-ABD voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? #1


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