Milletler Ligi 2022: Türkiye-ABD voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Milletler Ligi 2022: Türkiye-ABD voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Filenin Sultanları Milletler Ligi'nin üçüncü haftası son maçında ABD ile karşılaşacak. Peki Türkiye-ABD maçı ne zaman, saat kaçta? İşte maçın detayları...

Filenin sultanları Milletler Ligi'nin 3. haftasının son maçına çıkıyor.Son olarak Japonya'yı mağlup etmeyi başaran milli takımımızın şimdiki rakibi ABD.

Grupta 7 galibiyet 4 mağlubiyeti bulunan Filenin Sultanları ABD'yi devirip üst sıralara tırmanmak istiyor.

Peki Türkiye-ABD voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın detayları...

Türkiye - ABD maçı ne zaman?

Türkiye - ABD maçı bugün saat 23.00'de başlayacak.Bu mücadele TRT Spor ekranlarında canlı yayınlanacak.