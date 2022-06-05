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Milletler Ligi 2022: Türkiye - Belçika voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Milletler Ligi 2022: Türkiye - Belçika voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Milletler Ligi'nde 2. galibiyetini alan A Milli Kadın Voleybol Takımı, ligdeki 4. maçında Belçika ile karşı karşıya gelecek. Peki Türkiye - Belçika voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?