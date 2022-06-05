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    Milletler Ligi 2022: Türkiye - Belçika voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    Milletler Ligi'nde 2. galibiyetini alan A Milli Kadın Voleybol Takımı, ligdeki 4. maçında Belçika ile karşı karşıya gelecek. Peki Türkiye - Belçika voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
    • Haber Merkezi
    • 05.06.2022 - 10:19
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    Milletler Ligi 2022: Türkiye - Belçika voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen 2022 FIVB Milletler Ligi'nde heyecan, tüm hızıyla devam ediyor.

    Çin yenilgisine takılıp kalmayan A Milli Kadın Voleybol Takımı'mımız, Bulgaristan'ı 3-0'la geçerek 2. galibiyetini aldı.

    Ankara etabını kazanarak bitirmek isteyen Filenin Sultanları, ligde ilk haftanın son maçında Belçika ile kozlarını paylaşacak.

    Giovanni Guidetti yönetimindeki ay-yıldızlı ekibi desteklemek isteyen voleybol severler, Türkiye - Belçika voleybol maçının tarihi ve saatini araştırıyor.

    Peki Türkiye - Belçika voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın detayları...

    Türkiye - Belçika voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    Türkiye - Belçika voleybol maçı, 5 Haziran 2022 Pazar günü oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak.

    Ankara Spor Salonu'nda oynanacak mücadele, TRT Spor ve TRT Spor Yıldız'dan naklen yayınlanacak.

    Milletler Ligi 2022: Türkiye - Belçika voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? #1


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