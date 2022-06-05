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- Milletler Ligi 2022: Türkiye - Belçika voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Milletler Ligi 2022: Türkiye - Belçika voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Haber Merkezi
- 05.06.2022 - 10:19
Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen 2022 FIVB Milletler Ligi'nde heyecan, tüm hızıyla devam ediyor.
Çin yenilgisine takılıp kalmayan A Milli Kadın Voleybol Takımı'mımız, Bulgaristan'ı 3-0'la geçerek 2. galibiyetini aldı.
Ankara etabını kazanarak bitirmek isteyen Filenin Sultanları, ligde ilk haftanın son maçında Belçika ile kozlarını paylaşacak.
Giovanni Guidetti yönetimindeki ay-yıldızlı ekibi desteklemek isteyen voleybol severler, Türkiye - Belçika voleybol maçının tarihi ve saatini araştırıyor.
Peki Türkiye - Belçika voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın detayları...
Türkiye - Belçika voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Türkiye - Belçika voleybol maçı, 5 Haziran 2022 Pazar günü oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak.
Ankara Spor Salonu'nda oynanacak mücadele, TRT Spor ve TRT Spor Yıldız'dan naklen yayınlanacak.