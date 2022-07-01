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    Milletler Ligi 2022: Türkiye-Japonya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    Milletler Ligi'nin üçüncü haftası üçüncü maçında Filenin Sultanları Japonya ile rakip oldu. Peki Türkiye-Japonya maçı ne zaman, saat kaçta? İşte maçın detayları...
    • Haber Merkezi
    • 01.07.2022 - 10:27
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    Milletler Ligi 2022: Türkiye-Japonya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    A Milli Voleybol Takımımız, Milletler Ligi'nde 3. haftaya devam ediyor.

    Kadın Milli Voleybol Takımı, ikinci maçında Hollanda'yı 25-23, 25-11, 25-21'lik skorlarla 3-0 mağlup ederek haftanın ilk galibiyetini elde etti.

    10 maçta 6 galibiyeti bulunan milli takım, üst sıralara çıkmak istiyor.

    Ay-yıldızlılar, Kanada'daki üçüncü maçında Japonya ile karşılaşacak.

    Voleybol tutkunları, maçı kaçırmamak adına detaylı bilgi araştırıyor.

    Peki Türkiye-Japonya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın detayları...

    Türkiye-Japonya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta?

    Türkiye-Japonya maçı 2 Temmuz Salı günü saat 02:00'de gerçekleşecek. Maç naklen TRT Spor ekranlarından yayınlanacak.

    Milletler Ligi 2022: Türkiye-Japonya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? #1


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