- Haberler
- Voleybol Haberleri
- Milletler Ligi 2022: Türkiye-Japonya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Milletler Ligi 2022: Türkiye-Japonya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Milletler Ligi'nin üçüncü haftası üçüncü maçında Filenin Sultanları Japonya ile rakip oldu. Peki Türkiye-Japonya maçı ne zaman, saat kaçta? İşte maçın detayları...
- Haber Merkezi
- 01.07.2022 - 10:27
A Milli Voleybol Takımımız, Milletler Ligi'nde 3. haftaya devam ediyor.
Kadın Milli Voleybol Takımı, ikinci maçında Hollanda'yı 25-23, 25-11, 25-21'lik skorlarla 3-0 mağlup ederek haftanın ilk galibiyetini elde etti.
10 maçta 6 galibiyeti bulunan milli takım, üst sıralara çıkmak istiyor.
Ay-yıldızlılar, Kanada'daki üçüncü maçında Japonya ile karşılaşacak.
Voleybol tutkunları, maçı kaçırmamak adına detaylı bilgi araştırıyor.
Peki Türkiye-Japonya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın detayları...
Türkiye-Japonya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta?
Türkiye-Japonya maçı 2 Temmuz Salı günü saat 02:00'de gerçekleşecek. Maç naklen TRT Spor ekranlarından yayınlanacak.