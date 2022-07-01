Haberler

Voleybol Haberleri

Milletler Ligi 2022: Türkiye-Japonya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Milletler Ligi 2022: Türkiye-Japonya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Milletler Ligi'nin üçüncü haftası üçüncü maçında Filenin Sultanları Japonya ile rakip oldu. Peki Türkiye-Japonya maçı ne zaman, saat kaçta? İşte maçın detayları...