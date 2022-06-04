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    Milletler Ligi 2022:Türkiye-Bulgaristan voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    Milletler Ligi'ndeki 2'nci maçında Çin'e 3-1 mağlup olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız üçüncü kez sahada olacak. Peki Türkiye-Bulgaristan voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
    • Haber Merkezi
    • 04.06.2022 - 09:45
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    Milletler Ligi 2022:Türkiye-Bulgaristan voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    2022 Milletler Ligi maçları, heyecan dorukta devam ediyor...

    İlk maçında İtalya'yı set vermeden yenen Filenin Sultanları, ikinci maçlarında Çin' 3-0 mağlup oldu.

    Kulüp sezonunun ardından bir araya gelen A Milli Kadın Voleybol Takımı, Ankara'da yeniden sahada olacak.

    Türkiye'nin 3. rakibi, Bulgaristan oldu.

    Peki Türkiye-Bulgaristan voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın detayları...

    Türkiye-Bulgaristan voleybol maçı ne zaman, saat kaçta?

    Giovanni Guidetti yönetimindeki Filenin Sultanları, Milletler Ligi 3. maçında, saat 19:00'da Bulgaristan ile karşılaşacak.

    Türkiye-Bulgaristan maçı hangi kanalda?

    Mücadele, TRT Spor Yıldız'dan naklen yayınlanacak.

    Milletler Ligi 2022:Türkiye-Bulgaristan voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? #1

     


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