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- Milletler Ligi 2022:Türkiye-Bulgaristan voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Milletler Ligi 2022:Türkiye-Bulgaristan voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Milletler Ligi'ndeki 2'nci maçında Çin'e 3-1 mağlup olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız üçüncü kez sahada olacak. Peki Türkiye-Bulgaristan voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Haber Merkezi
- 04.06.2022 - 09:45
2022 Milletler Ligi maçları, heyecan dorukta devam ediyor...
İlk maçında İtalya'yı set vermeden yenen Filenin Sultanları, ikinci maçlarında Çin' 3-0 mağlup oldu.
Kulüp sezonunun ardından bir araya gelen A Milli Kadın Voleybol Takımı, Ankara'da yeniden sahada olacak.
Türkiye'nin 3. rakibi, Bulgaristan oldu.
Peki Türkiye-Bulgaristan voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın detayları...
Türkiye-Bulgaristan voleybol maçı ne zaman, saat kaçta?
Giovanni Guidetti yönetimindeki Filenin Sultanları, Milletler Ligi 3. maçında, saat 19:00'da Bulgaristan ile karşılaşacak.
Türkiye-Bulgaristan maçı hangi kanalda?
Mücadele, TRT Spor Yıldız'dan naklen yayınlanacak.