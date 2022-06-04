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Milletler Ligi 2022:Türkiye-Bulgaristan voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Milletler Ligi 2022:Türkiye-Bulgaristan voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Milletler Ligi'ndeki 2'nci maçında Çin'e 3-1 mağlup olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız üçüncü kez sahada olacak. Peki Türkiye-Bulgaristan voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?