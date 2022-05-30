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Milletler Ligi 2022:Türkiye-İtalya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Milletler Ligi 2022:Türkiye-İtalya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin ilk haftasında yarın İtalya ile karşılaşacak. Peki Türkiye-İtalya voleybol maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? İşte maç detayları...