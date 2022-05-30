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- Milletler Ligi 2022:Türkiye-İtalya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Milletler Ligi 2022:Türkiye-İtalya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Haber Merkezi
- 30.05.2022 - 19:41
Filenin Sultanları, sahaya iniyor...
Kulüp sezonunu kapatan voleybolcular, milli takımda bir araya geldi.
2022 Milletler Ligi voleybol maçları, 31 Mayıs Salı gününden itibaren başlıyor.
Millilerimiz ilk maçında İtalya ile karşılaşacak.
Başantrenör Giovanni Guidetti yönetimindeki A Milli Kadın Takımı'nın geniş kadrosunda Cansu Özbay, Elif Şahin, Sıla Çalışkan, Ebrar Karakurt, Meryem Boz, Ceren Kapucu, Hande Baladın, Tuğba Şenoğlu, Derya Cebecioğlu, Meliha İsmailoğlu, Saliha Şahin, İlkin Aydın, Eda Erdem Dündar, Zehra Güneş, Beyza Arıcı, Bahar Akbay, Simge Aköz, Ayça Aykaç ve Aylin Acar yer alıyor.
Peki Türkiye-İtalya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte ilk maçın detayları...
Türkiye-İtalya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Milletler Ligi Türkiye - İtalya maçı 31 Mayıs Salı günü saat 18.30'da oynanacak. Karşılaşma TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.