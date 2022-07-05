Milletler Ligi çeyrek finali 2022: Türkiye-Tayland voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Milletler Ligi çeyrek finali 2022: Türkiye-Tayland voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Filenin Sultanları Milletler Ligi'nin çeyrek finalinde Tayland ile rakip oldu. Peki Türkiye-Tayland maçı ne zaman, saat kaçta? İşte maçın detayları...

Milletler Ligi çeyrek final eşleşmeleri açıklandı.

Üç hafta boyunca oynanan karşılaşmaların ardından puan durumunda ilk sekizde yer alan Türkiye, A.B.D., Brezilya, İtalya, Çin, Japonya, Sırbistan ve Tayland takımları finallerde mücadele etmeye hak kazandı.

Ankara'da gerçekleşecek olan final serisinde, Filenin Sultanları'nın çeyrek final rakibi ise Tayland oldu.

Voleybol tutkunları, Türkiye-Tayland maçının detaylarını araştırıyor. Peki Türkiye-Tayland maçı ne zaman, hangi gün, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte ayrıntılar...

Türkiye-Tayland çeyrek final maçı ne zaman, saat kaçta?

Milletler Ligi Finalleri'nde 13-14 Temmuz'da çeyrek finaller oynanacak. Türkiye-Tayland karşılaşmasının tarihi ise henüz netleşmedi.