Petrol
113.24
-0.23%
Euro
17.6074
0.40%
Dolar
16.9601
0.80%
Altın
982.92
0.53%
Borsa
2409
0.00%
Bitcoin
342.073
5.97%
BTXN Coin
6.72
-1.03%
Bitexen
22ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 22 C

    Milletler Ligi çeyrek finali 2022: Türkiye-Tayland voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    Filenin Sultanları Milletler Ligi'nin çeyrek finalinde Tayland ile rakip oldu. Peki Türkiye-Tayland maçı ne zaman, saat kaçta? İşte maçın detayları...
    • Haber Merkezi
    • 05.07.2022 - 10:30
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Milletler Ligi çeyrek finali 2022: Türkiye-Tayland voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    Milletler Ligi çeyrek final eşleşmeleri açıklandı.

    Üç hafta boyunca oynanan karşılaşmaların ardından puan durumunda ilk sekizde yer alan Türkiye, A.B.D., Brezilya, İtalya, Çin, Japonya, Sırbistan ve Tayland takımları finallerde mücadele etmeye hak kazandı.

    Ankara'da gerçekleşecek olan final serisinde, Filenin Sultanları'nın çeyrek final rakibi ise Tayland oldu.

    Voleybol tutkunları, Türkiye-Tayland maçının detaylarını araştırıyor. Peki Türkiye-Tayland maçı ne zaman, hangi gün, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte ayrıntılar...

    Türkiye-Tayland çeyrek final maçı ne zaman, saat kaçta?

    Milletler Ligi Finalleri'nde 13-14 Temmuz'da çeyrek finaller oynanacak. Türkiye-Tayland karşılaşmasının tarihi ise henüz netleşmedi.

    Milletler Ligi çeyrek finali 2022: Türkiye-Tayland voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? #1


    İlginizi Çekebilir

    Pakistan'da besiciler kurbanlıklarını çatıdan indiriyor
    Dünya

    Pakistan'da besiciler kurbanlıklarını çatıdan indiriyor

    İngiliz televizyon yıldızı Oukhellou ile erkek arkadaşı Bodrum’da kaza yaptı
    Magazin

    İngiliz televizyon yıldızı Oukhellou ile erkek arkadaşı Bodrum’da kaza yaptı

    Günde 10 dakika ayırın, günlük 300 USD kazanın!
    CryptoTrader

    Günde 10 dakika ayırın, günlük 300 USD kazanın!

    Görüş Bildir