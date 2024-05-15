Milletler Ligi heyecanı Antalya'da başladı
İHA

Antalya’nın ev sahipliğinde düzenlenen FIVB Kadınlar Milletler Ligi'nin (VNL) birinci haftası karşılaşmalarında Türkiye, Bulgaristan, Polonya, Almanya, Japonya, Hollanda, İtalya ve Fransa takımları yer alıyor.

Turnuvanın ilk gününde Hollanda, Bulgaristan'ı 3-0'lık skorla yenerken Polonya da İtalya'yı set vermeden mağlup etti.

Filenin Sultanları ilk maçına çıkacak

Filenin Sultanları yarın saat 20.00'de Japonya ile karşılaşacak. Saat 17.00'de ise Fransa-Almanya maçı oynanacak.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)