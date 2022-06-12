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Milletler Ligi'nde 2. hafta: Brezilya-Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Milletler Ligi'nde 2. hafta: Brezilya-Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İlk etabı Ankara'da tamamlanan Milletler Ligi, ikinci haftada Brezilya'da oynanacak. Filenin Sultanları'nın ilk rakibi ise Brezilya oldu. Peki Brezilya-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta?