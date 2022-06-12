Petrol
121.93
-0.93%
Euro
18.0116
-1.34%
Dolar
17.1104
-0.04%
Altın
1.03
1.01%
Borsa
2543
-1.11%
Bitcoin
481.454
-4.78%
BTXN Coin
9.12
-10.58%
Bitexen
20ºC
İstanbul
Hafif yağmur 20 C

    Milletler Ligi'nde 2. hafta: Brezilya-Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    İlk etabı Ankara'da tamamlanan Milletler Ligi, ikinci haftada Brezilya'da oynanacak. Filenin Sultanları'nın ilk rakibi ise Brezilya oldu. Peki Brezilya-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta?
    • Haber Merkezi
    • 12.06.2022 - 10:00
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Milletler Ligi'nde 2. hafta: Brezilya-Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    2022 Milletler Ligi maçlarının ilk etabı Ankara'da tamamlandı.

    Filenin Sultanları, ikinci hafta oynanacak maçlar için Brezilya'nın yolunu tuttu.

    Milli takım, Milletler Ligi’nin ikinci haftasında 16-19 Haziran 2022 tarihlerinde Brezilya, Sırbistan, Almanya ve Güney Kore ile mücadele edecek.

    Voleybol tutkunları, maçı kaçırmamak adına detaylı bilgi araştırıyor.

    Peki Brezilya-Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın detayları...

    Brezilya-Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta?

    Brezilya-Türkiye maçı 16 Haziran Perşembe günü 03.00'da gerçekleşecek. Mücadele, TRT Spor Yıldız'dan naklen yayınlanacak.

    Milletler Ligi nde 2. hafta: Brezilya-Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? #1


    İlginizi Çekebilir

    Fransa'da polisin müdahalesinde Türk asıllı bir kişi nefessiz kalarak can verdi
    Dünya

    Fransa'da polisin müdahalesinde Türk asıllı bir kişi nefessiz kalarak can verdi

    Sevgi Yiğit Cumhurbaşkanı Başdanışmanı oldu
    Politika

    Sevgi Yiğit Cumhurbaşkanı Başdanışmanı oldu

    Altcoinlerden sürekli gelir için bir yöntem buldu!
    Btcrobo

    Altcoinlerden sürekli gelir için bir yöntem buldu!

    Görüş Bildir