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- Milletler Ligi'nde 2. hafta: Brezilya-Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Milletler Ligi'nde 2. hafta: Brezilya-Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
İlk etabı Ankara'da tamamlanan Milletler Ligi, ikinci haftada Brezilya'da oynanacak. Filenin Sultanları'nın ilk rakibi ise Brezilya oldu. Peki Brezilya-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta?
- Haber Merkezi
- 12.06.2022 - 10:00
2022 Milletler Ligi maçlarının ilk etabı Ankara'da tamamlandı.
Filenin Sultanları, ikinci hafta oynanacak maçlar için Brezilya'nın yolunu tuttu.
Milli takım, Milletler Ligi’nin ikinci haftasında 16-19 Haziran 2022 tarihlerinde Brezilya, Sırbistan, Almanya ve Güney Kore ile mücadele edecek.
Voleybol tutkunları, maçı kaçırmamak adına detaylı bilgi araştırıyor.
Peki Brezilya-Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın detayları...
Brezilya-Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta?
Brezilya-Türkiye maçı 16 Haziran Perşembe günü 03.00'da gerçekleşecek. Mücadele, TRT Spor Yıldız'dan naklen yayınlanacak.