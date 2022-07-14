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    Voleybol Milletler Ligi'nde yarı finale hangi takımlar kaldı?

    Milletler Ligi'nde yarı finalistler belli olmaya başladı.İlk iki yarı finalist belli oldu.İşte o iki takım..
    • 14.07.2022 - 10:55
    • Güncelleme : 14.07.2022 - 10:56
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    Voleybol Milletler Ligi'nde yarı finale hangi takımlar kaldı?

    Ankara'nın ev sahipliği yaptığı Milletler Ligi finallerinde ilk 2 çeyrek final maçı oynandı.Bu maçlar sonucunda yarı finale kalan 2 takım belli oldu.

    Ankara'da dün oynanan Brezilya - Japonya ve ABD - Sırbistan maçlarının sonucuna göre yarı finale kalan iki takım netleşti.

    Günün ilk mücadelesinde Japonya'yı 3-1 ile geçen Brezilya ilk yarı finalist olmasyı başardı.Brezilya 27-29, 23-25, 25-20, 25-20, 13-15'lik setlerle karşılaşmayı kazanmayı başardı.

    Voleybol Milletler Ligi nde yarı finale hangi takımlar kaldı? #1

    Günün ikinci maçında ABD ile Sırbistan kozlarını paylaştı.Bu keyifli mücadeleyi Sırbistan 3-2'lik skorla kazanarak yarı finale çıkan 2. takım oldu.

    Voleybol Milletler Ligi nde yarı finale hangi takımlar kaldı? #2

    Milletler Ligi final maçları bugün yapılacak iki karşılaşma ile devam edecek.

    14 Temmuz Milletler Ligi maç programı

    İtalya - Çin 15.00

    Türkiye - Tayland 18.30


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