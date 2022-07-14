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Voleybol Milletler Ligi'nde yarı finale hangi takımlar kaldı?

Voleybol Milletler Ligi'nde yarı finale hangi takımlar kaldı?

Milletler Ligi'nde yarı finalistler belli olmaya başladı.İlk iki yarı finalist belli oldu.İşte o iki takım..