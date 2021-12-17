Milli takımın pasörü Naz Aydemir'in eşi de sporcu çıktı! Bakın nasıl tanışmışlar....

Milli takımın pasörü Naz Aydemir'in eşi de sporcu çıktı! Bakın nasıl tanışmışlar....

Fenerbahçe Opet forması giyen milli voleybolcu Naz Aydemir, başarısıyla dikkat çekerken eşi Cenk Akyol da merak ediliyor. İşte Naz Aydemir'in eşi Cenk Akyol ve tanışma hikayeleri...

Fenerbahçe Opet ve A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın başarılı pasörü Naz Aydemir Akyol, spor kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da merak konusu olan isimlerden.

31 yaşındaki pasör, 2013 yılında milli basketbolcu Cenk Akyol ile hayatını birleştirdi. Pamir adında bir oğlu olan çift, sosyal medyadan da yakından takip ediliyor.

Mutlu bir evlilik yürüten çift, paylaşımlarıyla da beğeni topluyor.

Naz Aydemir, eşi Cenk Akyol ile tanışma hikayesini Instagram canlı yayınında açıklamıştı.

TANIŞMA HİKAYELERİNİ ANLATTI

"Aynı okulda okuyorduk. Kendisi okulun popüler basketbolcusuydu. Ben ise, kendisinden 3 yaş küçük bir kız çocuğuydum."

O dönem kendisine platonik hisler besliyordum. Bundan Cenk haberdar değildi. Gününü gün ediyordu. Gel zaman git zaman; o küçük kız çocuğu, büyüdü serpildi. güzelleşti... Birden bire Cenk Akyol'un bu durum dikkatini çekti.





"3 KEZ REDDETTİM"

Ardından bana aracılar vasıtasıyla haberler gönderdi. Kendisi gelmediği için ben 3 kez Cenk'i reddettim. Mesaj atmasının ardından buluştuk. O buluşmanın ardından şu an bu durumdayız"

CENK AKYOL KİMDİR

Küçük yaşlarda basketbola Efes Pilsen altyapısında başlayan Cenk Akyol, aynı kulüpte profesyonel yaşantısına da adım attı. 6 sene Efes Pilsen'de oynayan Cenk, bu süreçte 2005 yazında NBA Draftı'na katıldı ve Atlanta Hawks tarafından, 2. Tur 59. Sıra'dan seçilme başarısı gösterdi.

Ülkemizde Efes'in dışında Galatasaray, Beşiktaş, Acıbadem Üniversitesi SK gibi kulüplerde de oynayan Cenk Akyol, Scandone Avellino ile bir sezonluk İtalya macerası da yaşadı. 12 Dev Adam'ın formasını başarıyla birçok büyük turnuvada terleten oyuncu, son olarak Sigortam.net İTÜ BB'de forma giydi.

34 yaşındaki eski milli skorer şu anda ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden eski takımı Galatasaray NEF'te yardımcı antrenör olarak görev yapıyor.