Milli voleybolcu Eda Erdem Dündar, en iyi 12 oyuncu arasında

A Milli Kadın Voleybol Takımının kaptanı Eda Erdem Dündar, Uluslararası Voleybol Federasyonu tarafından 2021 yılının en iyi 12 oyuncusundan biri seçildi.

A Milli Kadın Voleybol Takımının ve Fenerbahçe'nin kaptanı Eda Erdem Dündar, Uluslararası Voleybol Federasyonu FIVB tarafından 2021 yılının en iyi 12 kadın voleybolcusu listesine seçildi.

EDA ERDEM, EN İYİ 11. OYUNCU

Milletler Ligi, Avrupa Şampiyonası ve Tokyo Olimpiyat Oyunları gibi geçen yılın önemli organizasyonları dikkate alınarak hazırlanan listede, başarılı oyuncu 11. sırada kendine yer buldu.

9, 10, 11 ve 12. sıraların açıklandığı listede, VakıfBank'ın İsveçli oyuncusu Isabella Haak da 12. sırada yer aldı.

İKİ ORGANİZASYONDA RÜYA TAKIMA SEÇİLDİ

Eda Erdem Dündar, A Milli Takım formasıyla mücadele ettiği Milletler Ligi ve Avrupa Şampiyonası'nda bronz madalya kazanmıştı. Milli yıldız bu iki organizasyonda da "Rüya Takım"a seçilmişti.

Kaptan Eda Erdem Dündar'ın liderlik ettiği Filenin Sultanları, Tokyo Olimpiyatları’nda ise Çeyrek Finale kalma başarısı gösterdi. Ayrıca Fenerbahçe Opet, Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda üçüncülüğü elde etmişti.