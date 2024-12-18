Milli voleybolcu Hande Baladın'den ayrılık kararı

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Eczacıbaşı Dynavit’in yıldız oyuncusu ve milli voleybolcu Hande Baladın’ın sezon sonunda takımdan ayrılacağı iddia edildi.

Ayrılığın gerekçesi olarak, başantrenör Ferhat Akbaş ile yaşanan iç sorunlar gösteriliyor.

Falando Sobre Volei’nin haberine göre, altyapısından yetiştiği Eczacıbaşı’nda 2019-2020 sezonundan bu yana forma giyen Hande Baladın, kulübe veda etmeye hazırlanıyor. Ancak milli smaçörün yeni rotasının hangi kulüp olacağına dair net bir bilgi bulunmuyor.

GÖZLER SEZON SONUNDA

Baladın’ın geleceğine dair detayların önümüzdeki dönemde netleşmesi bekleniyor.

Turuncu-Beyazlı ekipten ayrılması halinde, yıldız oyuncunun Sultanlar Ligi'nde başka bir takımda mı, yoksa yurtdışında mı forma giyeceği voleybolseverler tarafından merakla takip ediliyor.