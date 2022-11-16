Petrol
92.42
-1.53%
Euro
19.2977
0.14%
Dolar
18.613
0.06%
Altın
1.059
-0.36%
Borsa
4669
0.00%
Bitcoin
315.621
-0.79%
BTXN Coin
6.75
-9.63%
Bitexen
12ºC
İstanbul
Çok bulutlu 12 C

    Milliler'in Avrupa Şampiyonası'ndaki rakipleri belli oldu

    2023 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası öncesinde A Milli Kadın Voleybol Takımı ve A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın rakipleri belli oldu.
    • 16.11.2022 - 21:33
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Milliler'in Avrupa Şampiyonası'ndaki rakipleri belli oldu

    Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda grup kuralarının çekimi, İtalya'nın Napoli şehrindeki Kraliyet Sarayı'nda gerçekleştirildi.

    Filenin Sultanları C Grubu'nda yer aldı

    A Milli Kadın Voleybol Takımı, kura çekimi sonunda C Grubu'nda yer aldı. Milliler, grup etabında ev sahibi Almanya'nın yanı sıra Azerbaycan, Çekya, İsveç ve Yunanistan ile mücadele edecek.

    Filenin Sultanları, grup karşılaşmalarını Almanya'nın Düsseldorf şehrinde oynayacak.

    Milliler in Avrupa Şampiyonası ndaki rakipleri belli oldu #1

    Turnuva 15 Ağustos-3 Eylül 2023 tarihlerinde düzenlenecek

    2023 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası, 15 Ağustos-3 Eylül 2023 tarihlerinde Belçika, Almanya, İtalya ve Estonya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek.

    Milliler in Avrupa Şampiyonası ndaki rakipleri belli oldu #2

    Kura çekiminin ardından oluşan gruplar şu şekilde:

    A Grubu: Belçika, Slovenya, Sırbistan, Polonya, Ukrayna, Macaristan

    B Grubu: İtalya, Romanya, Bulgaristan, Hırvatistan, Bosna Hersek, İsviçre

    C Grubu: Almanya, Azerbaycan, Türkiye, Çekya, İsveç, Yunanistan

    D Grubu: Estonya, Finlandiya, Hollanda, Fransa, Slovakya, İspanya

    Milliler in Avrupa Şampiyonası ndaki rakipleri belli oldu #3

    Filenin Efeleri D Grubu'nda yer alacak

    A Milli Erkek Voleybol Takımı ise 2023 Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda D Grubu'nda yer alacak. Milliler, grup etabında ev sahibi İsrail'in yanı sıra Romanya, Fransa, Portekiz ve Yunanistan ile mücadele edecek.

    Filenin Efeleri, grup karşılaşmalarını İsrail'in Tel Aviv şehrinde oynayacak.

    Milliler in Avrupa Şampiyonası ndaki rakipleri belli oldu #4

    Turnuva 28 Ağustos-16 Eylül 2023 tarihlerinde düzenlenecek

    2023 CEV Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası, 28 Ağustos-16 Eylül 2023 tarihlerinde İtalya, Kuzey Makedonya, Bulgaristan ve İsrail'in ev sahipliğinde düzenlenecek.

    Milliler in Avrupa Şampiyonası ndaki rakipleri belli oldu #5

    Kura çekiminin ardından oluşan gruplar şu şekilde:

    A Grubu: İtalya, İsviçre, Sırbistan, Almanya, Belçika, Estonya

    B Grubu: Bulgaristan, Finlandiya, Slovenya, Ukrayna, Hırvatistan, İspanya

    C Grubu: Kuzey Makedonya, Karadağ, Polonya, Hollanda, Çekya, Danimarka

    D Grubu: İsrail, Romanya, Fransa, Türkiye, Portekiz, Yunanistan

    Milliler in Avrupa Şampiyonası ndaki rakipleri belli oldu #6


    Bursa'da yanında yaşanan kazayı umursadı
    3. Sayfa

    Bursa'da yanında yaşanan kazayı umursadı

    Hobi olarak başladı şimdi günlük 300 USD kazanıyor
    Advertorial

    Hobi olarak başladı şimdi günlük 300 USD kazanıyor

    Gram altın tüm zamanların rekorunu kırdı
    Ekonomi

    Gram altın tüm zamanların rekorunu kırdı

    Görüş Bildir