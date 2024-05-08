Naz Aydemir Akyol, Eczacıbaşı'nda kaldı Eczacıbaşı, 2024-2025 sezonu kadro planlaması dahilinde 2004-2009 sezonları arasında ve geçtiğimiz sezon forma giyen tecrübeli pasör Naz Aydemir Akyol’un yeni sezonda takımda kalacağını açıkladı.

İHA

Sultanlar Ligi ekiplerinden Eczacıbaşı, yeni sezon kadro planlamasına devam ediyor.

Altyapıdan yetişen ve 2004-2009 yılları arasında ve geçtiğimiz sezon forma giyen tecrübeli pasör Naz Aydemir Akyol’un takımda olacağı duyuruldu.

2023 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonu olan Eczacıbaşı'nın kupayı müzesine götürmesinde önemli rol oynayan Naz Aydemir Akyol, önümüzdeki sezon da turuncu-beyazlı formanın başarısı için mücadele edecek.

"Önümüzdeki sezonda da birlikte devam etmenin mutluluğunu yaşıyoruz"

Konuyla ilgili kulüpten yapılan bilgilendirmede, şu ifadelere yer verildi:

Kıymetli pasörümüzle önümüzdeki sezonda da birlikte devam etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Naz’ın tecrübesine güveniyor, birlikte büyük başarılara imza atacağımıza inanıyoruz.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)