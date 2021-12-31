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    Naz Aydemir Akyol milli takıma veda etti

    Ünlü voleybolcu Naz Aydemir Akyol, milli takımı bıraktığını duyurdu. "Çok büyük gururla taşıdığım milli formama artık veda etme vakti" diyerek haberi duyuran Akyol, sevenlerini üzdü.
    • Haber Merkezi
    • 31.12.2021 - 15:53
    • Güncelleme : 31.12.2021 - 16:21
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    Naz Aydemir Akyol milli takıma veda etti

    Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı oyuncusu Naz Aydemir Akyol, milli takıma veda ettiğini açıkladı.

    Sarı-lacivertli oyuncu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Benim için 2004 yılından bu yana çok büyük gururla taşıdığım milli formama artık veda etme vakti." ifadelerini kullandı.

    Naz Aydemir Akyol milli takıma veda etti #1

    "TÜRK HALKINA TEŞEKKÜR EDERİM"

    Naz Aydemir Akyol açıklamasında, ayrıca şu görüşlere yer verdi:

    "17 sene boyunca çalışma fırsatı bulduğum federasyon başkanları ve yöneticilerime, teknik ekip, sağlık ekibi ve gururla formayı birlikte terlettiğim takım arkadaşlarıma; Pamir'in doğumundan sonra bana her türlü imkanı ve kolaylığı sağlayan Sayın Federasyon Başkanımız Mehmet Akif Üstündağ ve yönetim kuruluna; her maçımızda desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen Türk halkına her şey için teşekkür ederim."

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