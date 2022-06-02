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    Naz Aydemir Akyol, THY Spor Kulübü'nde

    Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Naz Aydemir Akyol, Türk Hava Yolları Spor Kulübü'ne imzayı attı.
    • 02.06.2022 - 16:20
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    Naz Aydemir Akyol, THY Spor Kulübü'nde

    Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, tecrübeli oyuncu Naz Aydemir Akyol ile yollarını ayırdı. Akyol'un yeni durağı ise Türk Hava Yolları Spor Kulübü oldu.

    Fenerbahçe Opet'in internet sitesinden yapılan açıklamada, "Uzun yıllardır, 'Çubuklu'yu başarıyla taşıyan değerli oyuncumuz Naz Aydemir Akyol ile önümüzdeki sezon için yollarımız ayrılmıştır." denildi.

    Açıklamada ayrıca "Türkiye Kadın Milli Voleybol Takımı ve Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı için unutulmayacak sayısız başarılara imza atan, Fenerbahçe Müzesi'nde bulunan kupalarımızda ve ödüllerimizde izi olan, defalarca 'en iyi pasör' olarak kariyerini taçlandıran değerli sporcumuza bugüne kadarki hizmetleri için teşekkür eder, bunun sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

    Naz Aydemir Akyol, THY Spor Kulübü nde #1

    Sözleşme 2 yıllık

    Naz Aydemir Akyol'un yeni takımı ise Türk Hava Yolları Spor Kulübü oldu. Türk Hava Yolları Spor Kulübü, tecrübeli pasör Naz Aydemir Akyol ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

    Naz Aydemir Akyol, transfer süreciyle ilgili “Türk Hava Yolları ile anlaştığım için çok mutluyum.  Takım olarak pek çok başarıya imza atacağımıza inanıyorum. Takım arkadaşlarımla beraber başarılı bir sezon yaşamak için sabırsızlanıyorum” dedi.

    Naz Aydemir Akyol, THY Spor Kulübü nde #2


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